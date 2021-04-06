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نائب رئيس السلة: توقعنا حدوث أزمة بمباراة الأهلي والزمالك في السلة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:37 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة أنه توقع حدوث ازمة في مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.

وقال طلبة في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن الموسم الحالي كانت الأمور تسير بشكل جيد ولكن المشهد الذي حدث بين الزمالك وسموحة افاد لنا ان هناك ازمة ستحدث بمباراة الأهلي والزمالك.

وقال، أنه وكان لابد ان يكون هناك قرار لحل كل الازمات التي حدثت وقررنا ان يمنع الجماهير من الحضور في الدوري.

وواصل، أنه لم يكن هناك قرار ان يتفق اي فريقين بحضور الجماهير من عدمها وكان الأمر حاسم بالنسبة للاتحاد.

وأضاف، أن كان هناك بعض الحاضرين لمباراة الاتحاد والزمالك وكان هناك اتجاه لالغاء اللقاء ولكن مسئولي الزمالك رحبوا باللعب وكتبوا إقرار بذلك.

وأتم، أن مراقب مباراة الاتحاد والزمالك وطاقم التحكيم غادروا الملعب وكان الاتجاه الغاءه لحضور البعض ولكن الزمالك تمسك باللعب.

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