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أحمد شيبة يكشف حقيقة إصابة نجله بفيروس كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نفى الفنان أحمد شيبة، إصابة نجله بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه أصيب بميكروب حلزوني وارتجاع فى المريء، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وعلق أحمد شيبة: "الحمد لله رب العالمين، ابنى محمد بقى بخير وفى حالة كويسه دلوقتى، شكرا جدا لكل شخص دعاله وربنا يخليكم ليا يا رب".


وتابع "بالنسبة للناس اللى قالت لا قدر الله كورونا أو أمراض أخرى فى فيديوهات على اليوتيوب، أحب أقولكم إن كل الكلام ده غلط ومكنش ليه لازمة يتقال"

واختتم "كل الحكاية إن هو كان عنده ميكروب حلزونى وارتجاع فى المرىء والتهابات وضيق نفس، وكل ده قلب معاه الدنيا، بس الحمد لله دلوقتى الحالة بدأت تتحسن بكتير، بشكر ربنا وبشكر كل شخص سأل على ابنى".

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