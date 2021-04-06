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ماكيدا يشيد بأداء الاتحاد السكندي تحت قيادة حسام حسن

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 01:50 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف الإسباني خوان خوسيه ماكيدا٬ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري السابق، أنه متابع جيد للكرة المصرية، وبصفة خاصة زعيم الثغر.

وعبر ماكيدا فى تصريحات لبرنانج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، عن سعادته بالمستوى والنتائج الذي يقدمها نادي الاتحاد السكندري، مع حسام حسن خلال الموسم الحالي.

وأشار إلى أن الاتحاد السكندري بالفعل خطف وصافة الدوري المصري، ولكن النادي الأهلي لديه مباريات مؤجلة كثيرة، وتمنى أن يواصل زعيم الثغر تقديم الأداء المميز خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نجح في الفوز على نظيره المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين، أمس الإثنين، ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بصفة مؤقتة.

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