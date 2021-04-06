نادر السيد: خطأ إكرامي أمام الرجاء كبير قياسًا بتاريخه

علق نادر السيد٬ حارس مرمي الزمالك والأهلي السابق٬ على الخطأ الكارثي الذي وقع فيه شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، خلال مواجهة الرجاء المغربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي انتهت بهزيمة السماوي بهدفين نظيفين.









وأشار نادر السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، إلى أن شريف إكرامي وقع في خطأ كبير جدًا قياسًا بحجم المباراة التي يلعبها.





وأوضح أن خطأه الكارثي في مباراة الرجاء، يقاس بحجمه كحارس مرمي كبير له تاريخ وبطولات، مشيرًا إلى أن المباريات الكبيرة لا تحتمل مثل هذه الأخطاء على الإطلاق.





وأكد أن شريف إكرامي حارس مرمى كبير وله خبرات عديدة، حيث لعب في النادي الأهلي ولديه تاريخ كبير من البطولات، كما أنه احترف في فينورد الهولندي.



