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الداخلية تنفي اندلاع حريق في أحد العقارات بمساكن صلاح سالم

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
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نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إندلاع حريق هائل بأحد العقارات السكنية بمساكن صلاح سالم بمنطقة حلوان بالقاهرة. 

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود بغرفتين أعلى أحد العقارات السكنية بالمنطقة المشار إليها نتيجة حدوث ماس كهربائى بإحدى الغرف بداخلها بعض المهملات الخاصة بأحد قاطنى العقار، ما أدى إلى نشوب الحريق بالغرفتين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده ولم يسفر ذلك عن وجود إصابات أو وفيات.

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