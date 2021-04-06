مصدر أمني ينفي شائعات الإخوان بوجود انتهاكات في سجن وادي النطرون

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، متضمنًا الزعم بوجود إنتهاكات بحق الطلبة من نزلاء سجن وادي النطرون، عقب عودتهم من أداء الامتحانات.

وأكد المصدر الأمني أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا، ويأتي فى إطار محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات لتأليب الرأي العام.