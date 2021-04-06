القبض على مالك محل بقالة بعد وفاة طفلين تناولا وجبة سريعة التحضير

كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا وفاة طفلين أشقاء بإحدى قرى دائرة مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، إثر تناولهما إحدى الوجبات سريعة التحضير.





بالفحص تبين قيام (طفل وطفلة – شقيقين) بشراء وجبة سريعة التحضير من إحدى محلات البقالة بذات القرية وتناولها، وعقب ذلك شعرا بحالة إعياء توجها على إثرها للمستشفى وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهما (غسيل معدة) وتقرر خروجهما عقب تحسن حالتيهما، وعقب يومين شعرا بحالة إعياء أخرى وتوجها إلى المستشفى إلا أنهما توفيا حال وصولهما، وقام أهليتهما بإستخراج تصريح دفن ودفنهما دون الإبلاغ عن الواقعة.



