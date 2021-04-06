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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليفربول في ربع نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:14 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – ناتشو – رافائيل فاران – فيرلاند ميندي.
خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسميرو – توني كروس.
خط الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.

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