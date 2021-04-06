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نائب رئيس السلة: كان سيتم تطبيق نفس العقوبات على الزمالك لو كان رئيسه مرتضى منصور

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:17 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد محمد عبد المطلب نائب رئيس السلة، أن لو حدثت أزمة مباراة الزمالك والأهلي في أي نادي في مصر كان سيتم تطبيق نفس العقوبة أيًا كان اسم النادي.

وقال عبد المطلب في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن كان سيتم تطبيق نفس العقوبات على الزمالك لو كان رئيسه هو مرتضى منصور أو غيره.

وأضاف، أن نفس العقوبات كان سيتم اتخاذها من أجل مصلحة الأهلي أو الاتحاد كما اتدعى لأحد لقررنا اعتبار الزمالك منسحبًا

و أتم، أن الاتحاد قرر بشكل رسمي أن الجماهير لن تحضر اي مباراة قادمة في الدوري حتى في حالة تراضي الفرق

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