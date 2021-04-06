نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجمهوره بعد طرح البرومو الرسمي لـ"القاهرة كابول"









‏وكتب نبيل الحلفاوي عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر قائلا : "شكرا لحسن استقبال "القاهرة كابول" نرجو أن نكون عند مستوى توقعاتكم".





يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود.



وتدور أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى و يجسدها النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين، ومن المقرر عرض العمل على عدد من القنوات الفضائية .

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة شكر لكل متابعيه وجمهوره الردود الإيجابية بعد طرح البرومو الرسمي لمسلسله الرمضاني القاهرة كابول.