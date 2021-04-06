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ماكيدا يعلق على عودة كارتيرون

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:42 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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علق الإسباني خوان خوسيه ماكيدا٬ المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السكندري٬ على عودة الفرنسي باتريس كارتيرون مرة أخرى لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد ماكيدا فى تصريحات لبرنانج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، أن عودة كارتيرون أفادت الزمالك، موضحاً أنه لديه مجموعة من اللاعبين المميزين، الذين يمتلكون إمكانيات فنية كبيرة، كما أنه يقدم نتائج مميزة.

وأشار إلى أن الزمالك عانى بشكل كبير على مستوى خط الهجوم، بعد رحيل مصطفى محمد إلى جلاتا سراي التركي خلال انتقالات يناير الماضي.

وأوضح أن أهم ما يميز الأهلي هو أنه يتمتع بالإستقرار الفني، وهو ما انعكس على مشواره في بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا مع موسيماني.

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