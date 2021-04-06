تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال

يواجه نادي ريال مدريد نظيره فريق ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: أندي روبيرتسون – أوزان كاباك – ناثانييل فيليبس – ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فينالدوم – فابينيو – تياجو الكانتارا.

خط الهجوم: ساديو ماني – دييجو جوتا – محمد صلاح.



