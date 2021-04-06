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عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:57 ص
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أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأنه تم تمديد اجتماعات سد النهضة في كينشاسا ليوم إضافي، بعد تدخل رئيس الكونغو.
وأشارت إلى أن المتجتمعون لم يتوصلوا إلى صيغة بشأن البيان الختامي.
وتنخرط كل من مصر والسودان وإثيوبيا في مفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، برئاسة دولة الكونغو في محاولة للوصول إلى حل قبل الملء الثاني الذي تصر أديس أبابا على إتمامه.
وفي وقت سابق حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من المساس بحصة مصر من المياه، واصفا ذلك بأنه "خط أحمر".
وجددت رفض السودان لأي ملء أحادي الجانب لأن الصراع على الموارد هو المستقبل غير المرغوب فيه لأفريقيا ولابد من التوصل لحلول مبتكرة واتفاقيات لتبادل المنافع يجنب الشعوب صراعات لا طائل من ورائها وتبدد الطاقات.
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