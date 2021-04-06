عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأنه تم تمديد اجتماعات سد النهضة في كينشاسا ليوم إضافي، بعد تدخل رئيس الكونغو.





وأشارت إلى أن المتجتمعون لم يتوصلوا إلى صيغة بشأن البيان الختامي.



