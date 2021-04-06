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تعرف على تفاصيل شخصية فردوس عبد الحميد فى "نسل الأغراب"

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة فردوس عبد الحميد عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "نسل الأغراب"، مع الفنان أحمد السقا وأمير كرارة والمقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل.


وكشفت فردوس عبد الحميد عن تفاصيل شخصيتها فى "نسل الأغراب" خلال تصريحات صحفية، حيث قالت" أجسد ضمن أحداث العمل شخصية شديدة ولكنها حنونة في نفس الوقت"، متمنية أن تنال شخصيتها إعجاب الجمهور.


يذكر أن "نسل الأغراب" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد السقا وأمير كرارة، وهم: مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.


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