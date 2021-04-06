شقيقة عمرو يوسف تهاجم محمد رمضان بعد إعلانه تجسيد شخصية "أحمس"





وسوف يتم تشكيل لجنة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا، وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية، حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل.







وسوف يتم تشكيل لجنة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا، وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية، حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل.

هاجمت علا يوسف، شقيقة الفنان عمرو يوسف، النجم محمد رمضان، وذلك بعد إعلانه تقديم شخصية الملك "أحمس" في عمل سينمائي وعرضه في 2023.وكتبت علا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام "يا نهار قلة رباية.. هو وشه مكشوف آه بس مش فاهمة جايب القلب الجامد دا منين بعد وقعة المسرح.. اللهم لا شماتة".يذكر أن مسلسل «الملك»، تم وقفه بسبب بعض الأخطاء التي ظهرت في البرومو الرسمي للمسلسل، مما أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.