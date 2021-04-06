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المحمدي: أستون فيلا يقدم موسم كبير .. ونتائج البريميرليج هذا الموسم غير متوقعة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:18 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا، أن الفريق يقدم موسم جيدا جدا، مشيرا إلى انهم يسعوا لتحقيق مركز أوروبي.

وقال المحمدي في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "قدمنا موسم جيد جدا، والنتائج في البريميرليج هذا الموسم غير متوقعة".

وأكمل: "المباراة القادمة ستكون أمام ليفربول، قدمنا أداءا مميزا أمامهم بالدور الأول".

وأتم: "الفوز على ليفربول 7-2 كانت نتيجة كبيرة و دفعة قوية قدمنا بعدها موسم كبير ويجب انهاءه بشكل مميز".

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