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طبيب المنتخب يكشف حقيقة هروب محمد صلاح بعد إصابته بكورونا
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:52 ص
امل الحلفاوي
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كشف محمد أبوالعلا طبيب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، حقيقة ما زعمه الشارع الرياضي المصري، بأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، تهرب من المنتخب مدعيًا الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضح أبو العلا في تصريحات لبرنامج في الاستاد، أن محمد صلاح تواجد في شقيقه ثم انتظم في التدريبات الجماعية للمنتخب في اليوم الذي يليه، وشعر ببعض الإعياء، وعليه فقد قام بعمل فحوصات ومسحة فيروس كورونا، وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا وتم عزله.
وأشار إلى أن محمد صلاح غادر الأراضي المصرية على متن طائرة اسعاف بتعاون مصري إنجليزي، وواصل برنامجه العلاجي في إنجلترا، حتى أصبحت عينته سلبية.
وعبر عن استيائه من الهجوم الذي يتعرض له المنتخب المصري، على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا، " لو منتخب مصر فريق لبلد آخر لن يحدث فيه كل هذا".
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