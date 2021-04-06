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الأهلي في ورطة بسبب معلول

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:22 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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قام الجهاز الطبي في الأهلي بتحذير الجهاز الفني للفريق من التعجل في إشراك نجم الفريق التونسي علي معلول وذلك عقب عودته من تونس لاستكمال البرنامج التأهيلي، حيث شدد طبيب المارد الأحمر على أن النجم التونسي في حاجة إلى مزيد من الوقت من أجل مشاركتة بدون قلق.

وطالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من الجهاز الطبي تقرير عن حالة معلول لمعرفة مدى إمكانية مشاركته في مباراة الزمالك التي ستقام يوم 18 أبريل الحالي والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدورى المصري.

وشدد الجهاز الطبي للأهلي علة أن علي معلول مازال يحتاج فترة للتعافي بشكل جيد من إصابته الأخيرة التي غاب بسببها عن الملاعب طوال الفترة الماضية وتحديداً منذ مباراة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير الماضي.

وعقب عودته إلى مصر، تواجد علي معلول في الجيم في ملعب التتش في الجزيرة لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وقام سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي بالاطمئنان على حالة معلول من خلال جلسة معه بعد عودته من بلاده لاستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلي داخل القلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي واصل تدريباته بدون الحصول على راحة سلبية عقب العودة من السودان بعد خوض مباراة المريخ في الجولة الخامسة في المجموعة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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