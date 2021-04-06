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سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي لشراء أحمد ياسر ريان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن حقيقة طلب نادي شراء أحمد ياسر ريان، بشكل نهائي من النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وكان سيراميكا كليوباترا قد نجح في إستعارة أحمد ياسر ريان خلال الميركاتو الشتوي الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، حيث نجح اللاعب في إحراز 7 أهداف.

من جانبه قال معتز البطاوي، في تصريحات تليفزيونية: "حصلنا على خدمات أحمد ريان لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة ولم نطلب شرائه من الأهلي بشكل نهائي".

وأضاف: "لم نتحرك في ملف أحمد ياسر ريان، لأن تركيزنا في الوقت الحالي على مباريات الدوري وتحقيق نتائج إيجابية تساعدنا على التواجد في مراكز المقدمة"

وأتم المشرف العام على كرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا: "كنا نحتاج بشدة للفوز على الإسماعيلي للخروج من سلسلة النتائج السلبية، وذلك بعد خسارة الفريق في آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري".

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