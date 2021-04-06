ليفربول يرصيد نونو مينديز

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول سيواجه معركة قوية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد اهتمامه بالتعاقد مع مدافع سبورتينج لشبونة نونو مينديز هذا الصيف.





وبحسب شبكة "يوروسبورت"، فإن ليفربول حريص على إحضاره إلى ملعب أنفيلد بسبب قدرة اللاعب على اللعب في مركز الظهير الأيسر ولاعب خط الوسط الأيسر.





وتابعت الصحيفة، أن مينديز لديه أربع سنوات متبقية على عقده في سبورتينج، ولكن ورد أنه يمتلك شرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة، أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد مهتمون أيضًا باللاعب، لذلك سيواجه ليفربول معركة ضخمة للحصول على خدماته.



