ناتشو فيرنانديز يتحدث عن مواجهة ليفربول

تحدث ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد، أن فريقه يسعى للانتصار ضد ليفربول، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وقال ناتشو خلال المؤتمر الصحفي: "أحلامي؟ الاستمرار في اللعب بهذا القميص، لقد كان هذا النادي في حياتي منذ الصغر، لدي الكثير من الثقة والحماس لمباراة الغد".





وتابع: "اللعب بثلاثي في الدفاع؟ الفريق يعتمد على عدة طرق، ونتكيف مع ما يطلبه منا المدرب، وبغض النظر عن الطريقة، فالشيء المهم هو تحقيق نتيجة جيدة".





وواصل: "أعيش أفضل لحظاتي، وأشعر بأنني مهم وسعيد باللعب، لم أشعر بذلك منذ فترة طويلة، أتمنى البقاء في اللعب لفترة أطول".





وبسؤاله عما إذا كان مستقبله يعتمد على مستقبل راموس، أكمل: "بالتأكيد، هناك قرارات تؤثر، سأتحدث مع النادي، وسنتخذ القرار بشأن التجديد، ويتبقى لي هذا الموسم وموسم آخر، لكني أتحلى بالهدوء".





وأكد: "ليفربول في لحظة مذهلة، ولن يرغب محمد صلاح فقط في هزيمتنا بسبب راموس، الجميع سيرغب في تحقيق ذلك".





وشدد: "الفوز غدًا يضعنا من بين المرشحين للقب؟ نحن لا نهتم كثيرًا، نريد مواصلة اللعب والفوز، ونترك الأمر للصحافة والجماهير بشأن المفضلين للقب".





وأتم: "راموس صديقي، وفي حالة سيئة لأنه مُصاب، لا أحد يحب أن يكون هكذا في مثل هذه اللحظات المهمة، لا أعرف إذا ما كان تحدث مع النادي بشأن التجديد، وأفضل شيء للجميع هو بقائه".



