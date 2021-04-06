Advertisements

راموس: لا أفكر في الوقت الحالي بالاعتزال

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:41 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
أدلي المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بتصريحات من فيلمه الوثائقي مع شبكة "أمازون"، تحدث عن بعض الأمور الخاصة به.

وقال راموس: إنه لا يفكر في الوقت الحالي بالاعتزال، وإنه دائمًا يتطلع للمستقبل، وتحقيق نجاحات مع ريال مدريد، ولن يعتزل إلا في حال عدم قدرته على مواصلة اللعب.

وأوضح: الآن أفكر في حصد اللقب الخامس من دوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد، بجانب خوض أولمبياد طوكيو في الصيف المقبل، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وأشار: سأعتزل عندما يحين الوقت، أعمل الآن على أن أكون جزءًا من تاريخ أفضل نادٍ في العالم، لا أفكر في إنهاء مسيرتي، أرى الاعتزال ما زال بعيدًا جدًا.

وأوضح راموس: أنا أعتني بنفسي جيدًا، وأتدرب بقوة يوميًا من أجل الفوز بالألقاب، لا أرغب في انتقادي بسبب قلة سرعتي أو لياقتي البدنية، وأعتقد أن قرار الاعتزال شخصي للغاية، وقد تشاركني أسرتي في اتخاذه.

وبسؤاله عن مثله الأعلى في كرة القدم خاصةً أن بدايته كانت في مركز الهجوم؟ أجاب: "هناك الكثير مثل رونالدو دا ليما البرازيلي، وكانيجيا وهيرنان كريسبو.

وأتم: أبدي إعجابي الشديد بالبرازيلي رونالدينيو، فأنا من محبيه لأنه لاعب مختلف، وساحر، يجيد اللعب بكلتا قدميه، استمر سنوات ولن نرى لاعبًا بهذا الاختلاف، حاولت منع خطورته لسنوات لكن كان الأمر مستحيلًا عندما تكون في مواجهة فردية معه.

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطلب صفقة غير متوقعة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 8 ساعات

حار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب المنتخب يكشف حقيقة هروب محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

منذ أقل من ساعتين

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي في ورطة بسبب معلول

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:57 ص

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

10:12 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

11:34 م

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

06:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج