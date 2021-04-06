راموس: لا أفكر في الوقت الحالي بالاعتزال

أدلي المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بتصريحات من فيلمه الوثائقي مع شبكة "أمازون"، تحدث عن بعض الأمور الخاصة به.





وقال راموس: إنه لا يفكر في الوقت الحالي بالاعتزال، وإنه دائمًا يتطلع للمستقبل، وتحقيق نجاحات مع ريال مدريد، ولن يعتزل إلا في حال عدم قدرته على مواصلة اللعب.





وأوضح: الآن أفكر في حصد اللقب الخامس من دوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد، بجانب خوض أولمبياد طوكيو في الصيف المقبل، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم 2022.





وأشار: سأعتزل عندما يحين الوقت، أعمل الآن على أن أكون جزءًا من تاريخ أفضل نادٍ في العالم، لا أفكر في إنهاء مسيرتي، أرى الاعتزال ما زال بعيدًا جدًا.





وأوضح راموس: أنا أعتني بنفسي جيدًا، وأتدرب بقوة يوميًا من أجل الفوز بالألقاب، لا أرغب في انتقادي بسبب قلة سرعتي أو لياقتي البدنية، وأعتقد أن قرار الاعتزال شخصي للغاية، وقد تشاركني أسرتي في اتخاذه.





وبسؤاله عن مثله الأعلى في كرة القدم خاصةً أن بدايته كانت في مركز الهجوم؟ أجاب: "هناك الكثير مثل رونالدو دا ليما البرازيلي، وكانيجيا وهيرنان كريسبو.





وأتم: أبدي إعجابي الشديد بالبرازيلي رونالدينيو، فأنا من محبيه لأنه لاعب مختلف، وساحر، يجيد اللعب بكلتا قدميه، استمر سنوات ولن نرى لاعبًا بهذا الاختلاف، حاولت منع خطورته لسنوات لكن كان الأمر مستحيلًا عندما تكون في مواجهة فردية معه.



