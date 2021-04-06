Advertisements

موقف كارتيرون من ضم صفقات جديدة للزمالك في الصيف

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقفه من ضم صفقات جديدة لدعم صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المدير الفني الفرنسي عبر عن اكتفائه بالعناصر المتواجدة في الفريق، حيث أنه رفض استقطاب أسماء جديدة، لأنه يرى أن الأبيض يضم أفضل عناصر في الدوري.

وأشار باتريس كارتيرون خلال جلسة جمعته بعدد من المسئولين في نادي الزمالك، أنه ليس في حاجة إلى لاعبين جدد، مشددًا على ضرورة تمديد عقد فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومنح اللاعبين مستحقاتهم المالية المتأخرة والتي ستمنحه القدرة في المنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل.

أخبار تهمك

حار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ 11 دقائق

عاجل.. إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب المنتخب يكشف حقيقة هروب محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطلب صفقة غير متوقعة في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

منذ حوالي 7 ساعات

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:57 ص

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

10:12 م

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

11:34 م

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

06:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج