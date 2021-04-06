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لاعب جديد من صن داونز يدخل دائرة اهتمام الأهلي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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دخل لاعب جديد من صفوف نادي صن داونز الجنوب إفريقي، دائرة اهتمام النادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءًا على طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأوضحت تقارير صحفية أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، طلب الحصول على خدمات بيتر شالولايل مهاجم فريق صن داونز، وذلك بسبب الأزمة التي يعاني منها في الخط الأمامي للفريق والعقم التهديفي، وإهدار الكثير من الفرص.

الجنوب إفريقي سيعقد جلسة مع لجنة التخطيط، وفيها سيؤكد تمسكه بضم اللاعب الجنوب إفريقي خلال الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن بيتر شالولايل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي صاحب الـ27 عامًا، يعد من أبرز المهاجمين في الدوري الجنوب إفريقي ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

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