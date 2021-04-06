صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه من المحتمل أن يتلقى برشلونة الإسباني صدمة قوية قبل مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ثنائي الفريق الكتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي والهولندي فرينكي دي يونج مهددان بالغياب عن كلاسيكو الأرض.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة تلقى ميسي ودي يونج لبطاقة صفراء في مواجهة بلد الوليد اليوم فإنهما فسيغيبان عن مواجهة الملكي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كلا اللاعبين يمتلك 4 بطاقات صفراء وفي حال حصولهم على البطاقة الصفراء الخامسة الليلة في الجولة التاسعة والعشرين فإنهم سيغيبان عن كلاسيكو الأرض بسبب تراكم البطاقات.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أتلتيكو مدريد يتصدر جدول الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة ثم ريال مدريد في المركز الثاني مؤقتاً برصيد 63 نقطة وفي حال فوز برشلونة الليلة سيصعد للمركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد.



