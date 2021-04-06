بروسيا دورتموند يحسم مصير هالاند وسانشو

حسم هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند الألماني مصير نجمي الفريق الإنجليزي جادون سانشو والنرويجي إيرلينج هالاند في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .





وأفادت تقارير صحفية بأن جادون سانشو كان على أعتاب الإنضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف الماضي ولكن مسئولي الشياطين الحمر لم يتمكنوا من الموافقة على طلبات بروسيا دورتموند المالية.





وأكدت التقارير الصحفية أن العديد من الأندية أعربت عن رغبتها بالتعاقد مع هالاند على رأسها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي.





وعن مستقبل هالاند, قال فاتسكه في تصريحات لوسائل الإعلام:"سنتحدث إلى هالاند، نريده أن يكون سعيدًا بالبقاء في بروسيا دورتموند العام المقبل، لا توجد خطة بديلة".





وعن مستقبل سانشو, اختتم فاتسكه تصريحاته قائلا:"سيتعين علينا التحدث إلى سانشو أيضاً، إذا كان هناك عرض استثنائي من أجله، فسنناقشه مع اللاعب ووكيل أعماله كما هو الحال دائماً".



