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الجولة الفاصلة.. موعد مباراة الزمالك وتونجيث في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:33 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره تونغيت السنغالي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الزمالك وتونغيت السنغالي يوم السبت القادم الموافق 10 إبريل الجاري، على ملعب القاهرة الدولي، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية، على ملعب نغالاندو ضيوف، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، يوم الثلاثاء 23 فبراير الماضي.

ويحتل أبناء ميت عقبة المركز الثالث في المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل تونغيت الترتيب برصيد أربع نقاط وخرج بشكل رسمي من البطولة.

يذكر ان الفارس الأبيض لديه أمل في التأهل إلي دور الثمانية، حيث يحتاج إلي تحقيق الفوز أولًا أمام تونغيت، ثم هزيمة مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي في نفس توقيت مباراته.

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