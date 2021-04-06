تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

يواجه اليوم الثلاثاء نادي ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويعلق على المباراة التونسي عصام الشوالي.



