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مغني شهير في حالة حرجة بعد إصابته بنوبة قلبية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال موراي ريتشمان، محامي أسطورة موسيقى الهيب هوب والراب "دي إم إكس"، المقيم في نيويورك منذ فترة طويلة، إن مغني الراب وضع على أجهزة دعم الحياة مساء السبت في مستشفى "وايت بلينز".

وأضاف أن موكله أصيب بـ "نوبة قلبية"، كما صرح ريتشمان بأنه لا يمكنه تأكيد التقارير التي تفيد بأن دي إم إكس، 50 عاما، تناول جرعة زائدة من المخدرات، مضيفا أنه لا يعرف سبب النوبة القلبية.

وقال ريتشمان: "أنا حزين للغاية بسبب ما حدث. إنه شخص رائع، وفنان رائع، وإنسان رائع. لديه الكثير ليقدمه، والكثير ليقوله. هو ليس مغني راب عادي. إنه عميق للغاية".

كان موقع (تي إم زد ودوت كوم) ذكر أنه تلقى بيانًا من متحدث باسم دي إم إكس، واسمه الحقيقي إيرل سيمونز، قال فيه "نُقل دي إم إكس الليلة الماضية إلى المستشفى بعد سقوطه في منزله."

وأضاف أنه لا يزال في وحدة العناية الفائقة، وحالته حرجة.

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