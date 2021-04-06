عاجل.. مقتل 127 شخصا في فيضانات بإندونيسيا

أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بمقتل 127 شخصا وفقدان 72 آخرين في فيضانات بإندونيسيا.

وتتعرض إندونيسيا إلى أمطار غزيرة في مناطق واقعة بين فلوريس وتيمور الشرقية.





ودفعت هذه الفيضانات آلاف الأشخاص إلى البحث عن ملاذ في مراكز استقبال، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.





وفي شرق جزيرة فلوريس الاندونيسية طمرت الوحول الكثير من المنازل والطرقات والجسور ما يعرقل مهمة عمال الاغاثة الذين يحاولون الوصول إلى أكثر المناطق تضررا.