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حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 6 أبريل 2021.. "لا تتجاهل العيوب"

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:09 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
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يوافق اليوم 6 أبريل 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 6 أبريل 2021.

برج الحمل: 
أحدهم قد يضغط عليك لتلتزم معه بمشروع أنت لاترغب فيه، لا تخجل من قول كلمة لا لأن خجلك قد يكلفك،لا تكشف مركزك المالى للآخرين.

برج الثور: 
الفحص والتدقيق مطلوبان عند التسوّق، لا تتجاهل عيوبًا جوهريّة فى سلعة أو صداقة، أو حتى مشروع زواج.

برج الجوزاء: 
تنجح بلباقة فى إسعاد قلوب بائسة وبصورة خفيّة، شهامتك مُنزّهة عن الأغراض سوى فعل الخير فاشكر الله تَعَالى أن كنت مصدرًا لسعادة غيرك.

برج السّرطان: 
سداد أقساط وديون، إنهاء خصومة،العثور على وظيفة، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.

برج الأسد: 
رغبة بالمكوث فى المنزل وشهيّة مرتفعة لإلتهام الطعام والكسل،تدخلك فى شئون المطبخ ثم إفتعال الخلافات قد يؤدّى لمشاكل، لسانك حُصانك.

برج العذراء: 
نجاح حياتك العاطفية الحالية مع زوجتك أو خطيبتك يتوقف جزء كبيرمنه على عدم سماحك لذكريات الماضى التعيسة بإفساد جمال الحاضر.

برج الميزان: 
فيما يخص تهدئة الخواطرالغاضبة فأنت الأشهر بين الأبراج،قد تُتاح لك الفرصة للفضّ بين صديقيْن أو قريبيْن متخاصميْن فاستعمل مهاراتك الكلاميّة.

برج العقرب: 
تنشيط الذاكرة بألبوم الصور يعنى التواصل بزميل الجامعة والأقارب ولو هاتفيًا، يوم مناسب لإصلاح المعطوب من أجهزة المنزل أوزيارة الطبيب.

برج القوس: 
استعدّ لحفلة زفاف أو زيارات صِلَة الرّحِمْ العائليّة من وإلى منزلك، إحرص على تلفونك المحمول ومفاتيحك إن كنت خارج منزلك.

برج الجدى: 
لست مُضطرًّا لتقمّص دورالمُهرّج لتسلية الآخرين أوالترفيه عنهم، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.

برج الدّلو: 
هدوء أو روتين لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة، حاول أن تكون نافعًا بمساعدة الوالدة أوالزّوجة وتلبية طلبات أسرتك.

برج الحُوت: 
إن بدأت اليوم بتجنيب أموال للطوارئ أو لمستقبل الأولاد المالى فقد تتفاجأ بسرعة تراكم المال والراحة التى تجلبها الودائع المالية، بمشيئة الله تَعَالى.

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