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حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 6 أبريل 2021

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:07 ص
برج الحمل
برج الحمل
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الحمل اليوم 6 أبريل 2021
أحدهم قد يضغط عليك لتلتزم معه بمشروع أنت لاترغب فيه، لا تخجل من قول كلمة لا لأن خجلك قد يكلفك،لا تكشف مركزك المالى للآخرين.

صفات برج الحمل:
مواليد برج الحمل، يتميزون بالطبيعة الاستقلالية، ويحبون اتخاذ القرارات بأنفسهم، ورغم أنهم يغضبون بسرعة إلا أنه يسامحون سريعا أيضا، وهم يحبون الأطفال، كما يتميزون بالطيبة وحب العدل وكراهية الظلم، ولديهم ثقة عالية بالنفس.

أشهر مواليد برج الحمل: شارلي شابلن، وجيمس كلارك، وتوماس جيفرسون، ووليام ريتش، وهوديني.

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