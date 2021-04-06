تداول فيديو للحظة الاعتداء بالضرب على الفنان ياسر فرج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة التعدي بالضرب على الفنان ياسر فرج من قبل 6 أسخاص بعدما صدم بسيارته أحد الأشخاص، بالطريق الدائري بمنطقة المعادي.









وأظهرت اللقطات الفنان وهو يجلس داخل سيارته أثناء الاعتداء عليه، ومحاولته الدفاع عن نفسه.







كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الفنان ياسر فرج يفيد بقيام 3 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



