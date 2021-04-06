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حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 6 أبريل 2021

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:42 ص
برج العقرب
برج العقرب
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج العقرب اليوم 6 أبريل 2021
تنشيط الذاكرة بألبوم الصور يعنى التواصل بزميل الجامعة والأقارب ولو هاتفيًا، يوم مناسب لإصلاح المعطوب من أجهزة المنزل أوزيارة الطبيب.

صفات برج العقرب:
مواليد برج العقرب، يتميزون بأنهم طموحين للغاية، وهادئون ويكرهون التشاؤم والمتشائمين، ويحبون الصدق، ولا يميلون إلى فضح الأسرار، ولديهم جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.

أشهر مواليد برج العقرب: كريستوفر كولومبوس، وفولتير، والأمير تشارلز، وشارل ديجول، وماري أنطوانيت، ومارتن لوثر، وبيل جيتس، وبيكاسو.

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