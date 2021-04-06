حظك اليوم.. توقعات برج القوس 6 أبريل 2021

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توقعات برج القوس اليوم 6 أبريل 2021

استعدّ لحفلة زفاف أو زيارات صِلَة الرّحِمْ العائليّة من وإلى منزلك، إحرص على تلفونك المحمول ومفاتيحك إن كنت خارج منزلك.





صفات برج القوس:

مواليد برج القوس يتميزون بالعفوية، والقوة والجرأة، ويحبون الرومانسية وفصل الشتاء، والمغامرة وهم كرماء جدا، ولا يكترثون للخسارة، ويثقون بمن حولهم بصورة عمياء وهم ناجحون وقياديون جيدون، ولكن رغم كل هذا أحيانا تنتابه نوبات من القلق.



