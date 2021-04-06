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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 في محافظة الإسماعيلية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:56 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
هشام إسماعيل
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تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الموافق 6 إبريل 2021، طقس حار نهارًا لطيف مائل للبرودة ليلا علي كافة مدن ومراكز المحافظة والتي تسجل الصغرى 19 والعظمى 33 مع رياح نشطة علي اغلب المناطق بالمحافظة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة وان يكون حار علي شمال الصعيد ومعتدل ايضا علي جنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلًا، فقد أشارت الهيئة أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فقد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستشهد اضطراب شديد في حالة الطقس وارتفاع الموج فيه من خمسة ونصف إلى ثلاثة ونصف أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 16 العظمى 29

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 17 العظمى 26

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 33

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 العظمى 32

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 30

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