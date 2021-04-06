أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-4-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة خلال بداية أول تعاملات الأسبوع اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم:

سعر عيار 21 نحو 757 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 648.9 جنيه

سعر عيار 24 نحو 865.2 جنيه

سعر الجنيه الذهب 6056 جنيهًا.

وهبطت أسعار الذهب العالمية أمس الاثنين، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الامريكية وصعدت الأسهم العالمية بعد بيانات وظائف جاءت أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة غذت تفاؤلا حيال تعاف اقتصادي سريع، بحسب ما نشرت "رويترز".





وكان الذهب منخفضا في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1723.16 دولار للأوقية. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1761.20 دولار للأوقية.





وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس "بيانات الوظائف القوية عززت الدولار والعوائد وتضغط على أسعار الذهب. أعتقد أن الاتجاه الرئيسي للذهب سلبي.





"النمو الاقتصادي العالمي يتخذ بالتأكيد منحى إيجابيا، وإن كان غير منتظم. النمو في الولايات المتحدة على وجه الخصوص قوي، لكن مناطق من الاتحاد الأوروبي تمر بوقت عصيب بسبب الموجة الثالثة من الفيروس".

خلق الاقتصاد الأمريكي في مارس أكبر عدد من الوظائف في سبعة أشهر، إذ تلقى مزيد من الأمريكيين اللقاح ووزعت الحكومة مزيدا من أموال مساعدات مرتبطة بالجائحة.





ورفع ذلك أسعار الأسهم العالمية اليوم إلى قمة أكثر من شهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية من قمة 14 شهرا.





غير أن الدولار استقر مقابل عملات منافسة قبيل صدور بيانات قطاع الخدمات الأمريكي.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 24.70 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2645.98 دولار.





ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1208 دولارات للأوقية بعد بلوغ أعلى مستوياته منذ 18 مارس آذار خلال الجلسة عند 1218 دولارا.