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ارتفاع عدد اكتشافات البترول في مصر إلى 48 خلال 2018-2019

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:47 ص
بوابة الفجر
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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد اكتشافات البترول الخام في مصر إلى 48 اكتشاف، بالإضافة إلى 12 اكتشاف في الغاز الطبيعي، وذلك خلال العام 2018/2019، بينما كان عدد الاكتشافات البترولية في العام 2017/2018، 34 اكتشاف بترولي إلى جانب 16 اكتشاف للغاز الطبيعي.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحـصاء، النسخة السنوية من كتيب " مـصر فى أرقام"، ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموجرافية، التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصاءات الاجتماعية، التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامعى، أعداد (المدارس ، الفصول، تلاميذ)، التعليم الجامعى (مقيدون ، خريجون)، المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع، الأسـرة والمستشفيات، العلاج على نفقة الدولة والإحصاءات الثقافية، والنشاط الفنى والإحصاءات الاقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلى ، ميزان المدفوعات ، الدين الداخلى والخارجى والإنتاج الزراعى، ونسبة الاكتفاء الذاتى، والإنتاج الصناعى، وإحصاءات النقل والاتصالات، وإحصاءات السياحة والبيئة.

ويتميز الإصدار، بما يتضمنه لأحدث البـيانات والمعلومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى، خلال عامى 2020-2021، والتى تعطى صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة، وإظهار الفروق بشكل مبسط على مستوى محافظات الجمهورية، وبهدف توفير إصدار إحصائى مختصر يحقق سهولة وسرعة إستخراج المعلومات والبيانات.

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