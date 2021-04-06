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اليوم.. انطلاق معرض أهلا رمضان بالبحر الأحمر بتخفيضات تصل إلى 30%

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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تفتتح اليوم الثلاثاء، محافظة البحر الأحمر، معرض أهلا رمضان بمدينة الغردقة، وذلك لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بتخفيضات تصل لـ25: 30%، تنفيذا لخطة الدولة بتوفير معارض "أهلا رمضان" بجميع المحافظات لتوفير كافة السلع الغذائية التى يحتاجها المواطنين طوال شهر رمضان من سلع غذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق.


ومن جانبه قال المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، أن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، شدد على ضرورة توفير السلع ذات الجودة العالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين، وقيام جهاز حماية المستهلك ورجال التموين بالمراقبة اليومية على السوق ومنافذ بيع جمعيتى والتأكد من تاريخ الصلاحية للمواد الغذائية، كما وجه بتنفيذ توجهات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، باتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، يقام المعرض تحت إشراف المحافظة ومديرية التموين، ويشارك بالمعرض الغرفة التجارية والصندوق الاجتماعى، ويعمل المعرض طوال أيام الأسبوع، وحتى آخر يوم فى شهر رمضان الكريم، بمواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشر مساءا، يحتوى على عدد 20 محل تحتوى على كل أنواع السلع، منها السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكافة مستلزمات الشهر، والمجمدات والدواجن واللحوم وأدوات منزلية وملابس.
اليوم.. انطلاق معرض أهلا رمضان بالبحر الأحمر بتخفيضات تصل إلى 30%
اليوم.. انطلاق معرض أهلا رمضان بالبحر الأحمر بتخفيضات تصل إلى 30%
اليوم.. انطلاق معرض أهلا رمضان بالبحر الأحمر بتخفيضات تصل إلى 30%
اليوم.. انطلاق معرض أهلا رمضان بالبحر الأحمر بتخفيضات تصل إلى 30%
اليوم.. انطلاق معرض أهلا رمضان بالبحر الأحمر بتخفيضات تصل إلى 30%
اليوم.. انطلاق معرض أهلا رمضان بالبحر الأحمر بتخفيضات تصل إلى 30%

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