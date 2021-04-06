28 وفاة و1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

سجلت وزارة الصحة في تونس، 28 وفاة و1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي التقرير اليومي لوزارة الصحة التونسية، قالت فيه إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8993، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 261177 حالة.

وأشارت الصحة التونسية، إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 88543 شخصا.