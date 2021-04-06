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تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمحافظة قنا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:34 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تشهد محافظة قنا اليوم الثلاثاء، حالة من انخفاض درجات الحرارة بوسط النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو حار نهارًا مائل للدفئ ليلًا.

حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 6 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة والوجه البحري.
- - طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.
- - طقس حار على جنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- - طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- لطيف على جنوب سيناء.
- - لطيف على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة:
- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.
- - نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

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