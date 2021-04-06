Advertisements

تفاصيل مقتل زوجة على يد زوجها صباح اليوم في الإسماعيلية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:49 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
أقدم زوج علي قتل زوجته، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب نشوب مشاجرة بينهما داخل منزلهما بمنطقة بشارع الغابة حي ثان محافظة الإسماعيلية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء اللواء ياسر نشأت، أخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير غدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي بلاغا من العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم شرطة ثان بمقتل سيدة تدعي، كفاية. د. س " 45 عامًا، على يد زوجها بعد نشوب مشادة بينهما، بمنطقة بمنطقة شارع الغابة مساكن الإيواء.

وعلي الفور انتقل الي مكان البلاغ العقيد خالد حبيب رئيس مباحث المحافظة، والرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان، وفرض كردونا أمنيا حول مكان الواقعة، وبعمل التحريات الأولية وسؤال الجيران تبين نشوب مشادة بينهما تحولت لمشاجرة، أقدم علي إثرها زوجها علي قتل زوجته.

وتم نقل جثة القتيلة بمشرحة مستشفي القصاصين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة، وتكليف ضباط ادارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الواقعة.

أخبار تهمك

موسيماني يطلب صفقة غير متوقعة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ ساعة و 26 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ يومين

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

حار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأمير حمزة بن الحسين يخضع لإرادة ملك الأردن ويوقع على رسالة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في دارفور

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الديوان الملكي الهاشمي يصدر بيانه الجديد بشأن الأمير حمزة بن الحسين

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

طبيب المنتخب يكشف حقيقة هروب محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

صدمة محتملة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

06:42 ص

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

02:57 ص

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

03:00 م

رئيس قناة السويس يكشف معلومات جديدة عن تحقيقات السفينة الجانحة

10:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج