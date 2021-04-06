تفاصيل مقتل زوجة على يد زوجها صباح اليوم في الإسماعيلية

أقدم زوج علي قتل زوجته، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب نشوب مشاجرة بينهما داخل منزلهما بمنطقة بشارع الغابة حي ثان محافظة الإسماعيلية.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء اللواء ياسر نشأت، أخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير غدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي بلاغا من العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم شرطة ثان بمقتل سيدة تدعي، كفاية. د. س " 45 عامًا، على يد زوجها بعد نشوب مشادة بينهما، بمنطقة بمنطقة شارع الغابة مساكن الإيواء.



وعلي الفور انتقل الي مكان البلاغ العقيد خالد حبيب رئيس مباحث المحافظة، والرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان، وفرض كردونا أمنيا حول مكان الواقعة، وبعمل التحريات الأولية وسؤال الجيران تبين نشوب مشادة بينهما تحولت لمشاجرة، أقدم علي إثرها زوجها علي قتل زوجته.



وتم نقل جثة القتيلة بمشرحة مستشفي القصاصين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة، وتكليف ضباط ادارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الواقعة.

