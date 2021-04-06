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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-4-2021 في الكويت

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:46 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 6-4-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت.

حالة الطقس في الكويت
 
قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن الطقس سيكون ليلًا مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

أما نهارًا يكون مائل للحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار ، موضحة أن درجة الحرارة الصغرى فى البلاد تكون 18 °ﻡ

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