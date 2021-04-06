حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6-4-2021 في البحرين

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 6-4-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد والمواصلات .

حالة الطقس في البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.





الرياح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقد وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً ثم تقل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة خلال الليل.