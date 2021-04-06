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طريقة تحضير العجة بالخضار

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:50 ص
بوابة الفجر
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المقادير
- البيض : 4 حبات
- حليب : 2 ملعقة كبيرة (سائل)
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- الفطر : كوب (طازج ومفروم)
- فليفلة ملونة : كوب (مفرومة)
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير
اخفقي البيض مع الحليب والملح والفلفل.
أضيفي الفطر والفلفل الملون واخلطي جيداً.
سخني الزبدة في مقلاة غير لاصقة على النار وأضيفي خليط البيض واتركيه على نار متوسطة حتى يتحمر ثم اقلبي العجة على الجهة الأخرى حتى تتحمر.
ضعي العجة في طبق التقديم وانثري القليل من البقدونس المفروم وقدميها ساخنة إلى جانب الخبز المحمص.

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