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تسجيل 28645 إصابة و1319 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:57 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في البرازيل، 28645 إصابة و1319 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وأعلنت السلطات الصحية البرازيلية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 13 مليون حالة منذ بدء الوباء، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 332752 حالة وفقا لبيانات الوزارة.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

 

ويذكر أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا تجاوز 25 مليونا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث دفع انتشار المرض دولا عدة لفرض قيود على السفر والحركة، بالتزامن مع حملات التطعيم.

 

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