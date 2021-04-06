هكذا يظهر ميدو عادل خلال أحداث مسلسل "كوفيد 25"

يشارك الفنان ميدو عادل في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل "كوفيد 25"، الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف، ويُجسد خلال الأحداث دور طبيب، والمسلسل من المقرر عرضه عبر قناة "ON".



مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.



وفي سياق آخر، يشارك ميدو عادل في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسلي "ضل راجل"، و"الطاووس"، وهو بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد، وهو من تأليف كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.