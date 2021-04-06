موعد مباراة مانشستر سيتي ضد دورتموند في ربع نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

يواجه اليوم الثلاثاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين الأسبوع المقبل على ملعب بوروسيا دورتموند.



