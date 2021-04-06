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طلب مفاجئ من طارق حامد لإدارة الزمالك
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:01 ص
غدير أحمد
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طلب طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، من مجلس الإدارة الحالي للقلعة البيضاء حل أزمة الضرائب فى عقده خلال الفترة الحالية.
ويريد حامد الحصول على عقده بدون احتساب قيمة الضرائب وكان قد حصل على وعد سابق من أمير مرتضى المشرف على الكرة السابق بحل هذه الأزمة والتغاضى عن احتساب هذه القيمة في عقده.
وسبق واشتكي طارق حامد إلي مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب عدم حل أزمته، وذلك على الرغم من حصوله على وعد من المجلس السابق بحل هذه الأزمة.
والجدير بالذكر أن طارق حامد حصل على وعد من المجلس الحالى بالنظر إلى طلبه ولكن بعد أن ينتهى الفريق من خوض مبارياته الهامة محليا وأفريقيا.
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