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طلب مفاجئ من طارق حامد لإدارة الزمالك

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:01 ص
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
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طلب طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، من مجلس الإدارة الحالي للقلعة البيضاء حل أزمة الضرائب فى عقده خلال الفترة الحالية.

ويريد حامد الحصول على عقده بدون احتساب قيمة الضرائب وكان قد حصل على وعد سابق من أمير مرتضى المشرف على الكرة السابق بحل هذه الأزمة والتغاضى عن احتساب هذه القيمة في عقده.

وسبق واشتكي طارق حامد إلي مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب عدم حل أزمته، وذلك على الرغم من حصوله على وعد من المجلس السابق بحل هذه الأزمة.

والجدير بالذكر أن طارق حامد حصل على وعد من المجلس الحالى بالنظر إلى طلبه ولكن بعد أن ينتهى الفريق من خوض مبارياته الهامة محليا وأفريقيا.

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