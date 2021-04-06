انتهاء تصوير مسلسل "نسل الأغراب"

أعلن المخرج محمد سامي عن انتهاء تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب محمد سامي منشورًا قال فيه:" الحمد لله فركش نسل الأغراب ".



مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، إدوارد، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.